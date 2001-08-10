Чемпионка высшей лиги международного союза КВН проведет мастер-класс для участников «Сахалинской студенческой весны»

Чемпионка высшей лиги международного союза КВН, ведущая телевизионного шоу «Студия Союз» Елена Гущина, проведет мастер-класс для участников региональной «Студенческой весны». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

С 10 по 13 апреля в областном центре пройдет одно из самых ожидаемых и ярких событий в мире студенческой молодежи – региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2018».

В этом году в программе конкурса появились некоторые изменения. Впервые участники смогут проявить себя в двух категориях «Профильная» и «Непрофильная», как в традиционных направлениях «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», так и в двух новых: «Видео», и «Шоу-программа». В каждом из них будет представлено несколько отдельных номинаций.

Многократная победительница фестиваля «Студенческая весна», участница телевизионного проекта «Ветер победы», обладатель ГРАН-ПРИ Международного конкурса эстрадного, народного и инструментального мастерства «Бриллианты России 2010», а также прекрасная половина команды КВН «Союз» Елена Гущина, Лёля – для друзей, она же голос и лицо Тюменской области, приедет на Сахалин. Девушка проведет для участников «Сахалинской студенческой весны» мастер-классы, станет членом жюри и пообщается с сахалинцами на творческом вечере, который состоится в Театре кукол 11 апреля в 18:00.

Также на Сахалин, для участия в региональной «Студенческой весне», приедет главный редактор региональной интернет-редакции информационного агентства «Интерфакс», аккредитованный член жюри Всероссийского национального фестиваля «Российская студенческая весна», председатель жюри направления "Журналистика" Олег Санников.

Почетным гостем студвесны станет режиссер-хореограф, который входит в «Золотой Фонд Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», экс-педагог Национальной школы балета Ильзы Лиепы, член жюри Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладательнице премии президента России «За творческий вклад в работу с молодым поколением», кандидат наук, председатель жюри направления "Хореография" Татьяна Малахова.

Продюсер, автор песен, музыкант, лауреат фестиваля «Песня года», лауреат фестиваля «Весна Победы», генеральный директор Продюсерского Центра «Дебют», аккредитованный член жюри Всероссийского национального фестиваля «Российская студенческая весна», председатель жюри направление «Музыка» и «Шоу-программы» Сергей Харин также приедет на Сахалин. Этот человек знаком жителям области. Он был одним из продюсеров сахалинской группы «Пари».

Музыкальным гостем станет Стас Море – певец, путешественник, финалист Международного конкурса «Новая волна – 2017».

Специальным гостем студенческой весны, который уже подтвердил свое участие, будет Олег Майами. Он выступит на закрытии фестиваля 13 апреля в ККЗ «Октябрь». Олег Майами – один из самых ярких артистов лейбла MALFA. Вот уже более трех лет, сотрудничая с продюсерским центром Максима Фадеева, артист выступает на крупных площадках России и СНГ. Олег участник телевизионного проекта «Голос» на первом канале.