Чеховжив: известные российские писатели примут участие в сахалинском медиафоруме

Творческая дискуссия под названием #Чеховжив пройдет 13 апреля, во второй день сахалинского международного медиафорума. В рамках секции литературный критик, прозаик Алексей Колобродов, писатель Василий Авченко и глава интеллектуального клуба «КультБригада» Вячеслав Коновалов обсудят сохранение истории и литературы Дальнего Востока. Модератором секции выступит известный сахалинский кинокритик Илья Шамазов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

— Россия в географическом и геополитическом смысле – огромное континентальное пространство между Крымом на юго-западе и Сахалином и Курилами на Дальнем Востоке. Крым в современной России – понятие символическое, почти сакральное, знак нашей гордости и силы. Но ведь Сахалин и Курилы – аналогичные явления на другом конце единой русской цивилизации; пусть их возвращение домой и состоялось на семьдесят без малого лет раньше… Имперская рифма, великолепное созвучие.

Есть крупнейшая интегральная фигура, связавшая своим именем эти легендарные территории – Антон Чехов. На Сахалине Чехов сделал огромную журналистскую работу, в Крыму жил и работал знаменитый писатель Чехов, и оба этих призвания – являются и сегодня смыслообразующими и принципиальными для русской культуры. Хорошо, что медиафорум не зациклен на проблемах одной журналистики, и чеховское имя щедро присутствует в его программе и контексте, — рассказал Алексей Колобродов.

Писатель надеется на серьезную работу, интересные знакомства и поиск свежих идей и смыслов. По его мнению, медиафорум станет очередной, одной из многих точек сборки национальной идентичности.

Первый международный Медиафорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.

В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг «ФедералПресс». Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.