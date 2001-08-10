Программное жилье в Южно-Сахалинске может стать доступнее

Администрация Южно-Сахалинска представила ряд механизмов, направленных на повышение доступности жилья в рамках реализации государственной программы островного региона «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». В основу нововведений легли предложения горожан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, в начале февраля в сахалинской областной библиотеке состоялась встреча участников вышеуказанной программы с мэром Сергеем Надсадиным, губернатором Олегом Кожемяко, банкирами, строителями, руководителями отраслевых структур муниципалитета и региона. Как известно, в 2017 году документы на получение субсидии для приобретения жилья подали более полутора тысяч южносахалинцев. Из них только первые 261 стали обладателями денежных сертификатов. Остальные остались в резерве. Именно они озвучили предложение, которое впоследствии внесли в программу. Люди, не получившие сертификат, но признанные нуждающимися в жилье, попросили городские и областные власти оставить их в программе и избавить от повторного сбора пакета документов.

- Сейчас разработан и внесен в программу механизм, когда человек, вне зависимости от номера своей очереди, получает точно такие же права на социальную выплату, как и обладатели сертификатов. На сегодняшний день в числе так называемых резервников у нас 1296 семей. Всем участникам программы МКУ «Жилищная политика» выдаст уведомление о том, что для конкретной семьи рассчитан определенный размер соцподдержки. С ним гражданин идет в кредитную организацию (или ипотечное агентство) и получает заключение об одобрении ипотечного кредита. Затем определяется с застройщиком, выбирает квартиру, заключает с ним предварительный договор. Впоследствии, представляя эти три документа нам, такая семья гарантированно может рассчитывать на получение субсидии, - говорит начальник МКУ «Жилищная политика» Елена Федотова.

Социальные выплаты будут идти напрямую банку либо застройщику. Планируется, что первые транши пойдут уже летом. Денежные средства в этом году будут перечисляться до декабря. На этот год в областном и городском бюджетах заложено необходимое количество денежных средств. В управлении жилищной политики призывают горожан уже сейчас составлять план своих действий и успеть собрать документы до августа. Тогда, если у города будет понимание необходимости привлечения дополнительных средств, их можно будет предусмотреть поправками в областном бюджете.

Те, кто не успеет получить субсидию в этом году, автоматически переносятся на следующий. О датах набора новых участников будет сообщено дополнительно.

Сейчас программа, в которую внесены данные поправки, проходит согласование. Окончательно она будет утверждена в конце апреля, после чего начнет действовать новый порядок.

Напомним, социальная выплата рассчитывается от среднерыночной стоимости 1 квадратного метра жилья, установленной правительством РФ. На сегодняшний день для островного региона это более 58 тысяч рублей. Самый большой размер субсидии - у молодых семей. Он составляет до 60% стоимости одного квадратного метра. На 50% могут претендовать молодые ученые, бюджетники, инвалиды либо семьи, имеющие ребенка-инвалида (детей-инвалидов). Право получить 30% субсидии есть у многодетных, ветеранов боевых действий, а также горожан, стоящих в очереди на получение жилья.

Обращаем внимание, что субсидия в виде социальной выплаты может быть израсходована на:

строительство/приобретение жилья в составе жилищного и жилищно-строительного кооперативов;

долевое строительство;

строительство индивидуального жилого дома в черте городского округа;

приобретение квартиры на первичном рынке у застройщика.

По информации департамента архитектуры и градостроительства, ежегодно на территории городского округа вводится в эксплуатацию порядка 120 тысяч квадратных метров нового жилья, без учета ИЖС. На сегодняшний день это один из лучших показателей по Дальнему Востоку. Ежегодно расширяется география строительства: жилье активно возводится в южной части города, а также в планировочных районах.

В 2018 году в эксплуатацию будет введено порядка 2 тысяч новых квартир. Так, строится жилье на ул. 2-й Набережной в Луговом, в ЖК «Березовая роща» (пересечение ул. Крайней и пр. Мира), «Серебряный бор» на ул. Горной, 8-м мкр (пересечение ул. Комсомольской и Поповича), 10-м мкр (пересечение пр. Мира и ул. Пограничной), 11-м мкр (перекресток пр. Мира и ул. Пуркаева), ЖК «Аралия», «Малиновка», «Роза таун» (район «Сити Молла»), ЖСК-2 на ул. Железнодорожной. Средства социальной выплаты горожане могут потратить на приобретение жилья в этих районах. В планах на 2019 год — продолжение строительства ЖК «Березовая роща», возведение домов на улице Науки в Ново-Александровске, вторая очередь жилищной застройки в вышеупомянутом 10-м микрорайоне, возведение домов на 400 квартир в новом микрорайоне Дальнего и др.

Стоит особо подчеркнуть, что сейчас администрация Южно-Сахалинска ведет планомерную работу на перспективу по расширению жилищного строительства и, самое главное, снижению стоимости квадратного метра нового жилья. Все это делается для того, чтобы с каждым годом как можно больше южно-сахалинских семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Так, муниципалитет занимается подготовкой соответствующей градостроительной документации на новые земельные участки для жилищного строительства. Это ряд территорий, переданных городу МЧС, Минобороны и др. Кроме того, совместно с региональным правительством город разрабатывает план мероприятий по оснащению вновь вводимых участков инженерной инфраструктурой.

В мэрии отмечают: это хороший задел на будущее. Такие механизмы в перспективе придадут импульс развитию жилищного строительства и в следующие год-два приведут к появлению на рынке доступного социального жилья.

Дополнительно сообщаем, что в ближайшее время мэрия Южно-Сахалинска проведет ряд встреч с участниками программы, а также с теми, кто только планирует подавать документы. О дате, времени и месте проведения этих мероприятий граждане будут проинформированы через СМИ.

Всю подробную информацию об участии в программе южносахалинцы могут получить по средам в рабочее время у специалистов МКУ «Жилищная политика» по адресу: Коммунистический пр., 39-б, 4-й этаж, каб. № 408.