В Северо-Курильском районе построят береговой завод по переработке рыбы
Строительством займется предприятие промышленного рыболовства ООО «Гранис», в числе первых в стране подписавшее на коллегии Росрыболовства договор о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О закреплении и предоставлении доли квоты добычи водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
До сентября 2019 года ООО «Гранис» должно завершить строительство берегового завода по переработке водных биоресурсов. Объем финансовых вложений – 350 миллионов рублей. Согласно законодательству, использовать объемы для освоения в рамках инвестквот пользователи будут уже после введения завода в эксплуатацию.
- Мы получили инвестиционные квоты одними из первых в Российской Федерации, - говорит заместитель директора ООО «Гранис» Дмитрий Макаренко. – Благодаря им на Северных Курилах будет построено высокотехнологичное предприятие по переработке белорыбицы, кроме минтая, и рыб лососевых пород. Квота на добычу биоресурсов в размере 4,5 тысяч тонн позволит нам круглогодично задействовать будущие промышленные мощности. Также наше предприятие самостоятельно строит на острове Парамушир первый северо-курильский рыбоводный завод с плановым объемом выпуска 50 миллионов мальков кеты и горбуши в год.
В настоящее время ООО «Гранис» привлекает на Северные Курилы специалистов для строительства завода, в основном жителей Сахалинской области и Дальневосточного региона. Предприятие имеет свой небольшой рыболовный флот, состоящий из трех судов различного класса, на которых также трудятся дальневосточники, но видит перспективу в его дальнейшем увеличении. Сотрудниками и специалистами будущего рыбоперерабатывающего комплекса станут курильчане и лишь на время путины будут привлечены дополнительные рабочие руки с Сахалина, Приморья и Хабаровского края.
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