Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2018
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16:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Предприятия Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе «Торговля России»

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска информирует о проведении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации конкурса «Торговля России» на лучшие идеи и решения, реализуемые в разных торговых форматах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший несетевой магазин».

Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минпромторга России от 07.03.2018 № 693.

Для участи в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: анкету заполненную по рекомендуемой форме (она размещена в разделе «Торговля» на официальном сайте Минпромторга России); фотографии торговых объектов (не менее 10 фотографий высокого качества); дополнительные сведения на усмотрение участников конкурса.

Документы необходимо представить в Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области до 17 апреля 2018 года на адрес электронной почты: e.kurbakova@admsakhalin.ru.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 300-736 (доб. 2). 

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