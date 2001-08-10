Предприятия Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе «Торговля России»
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска информирует о проведении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации конкурса «Торговля России» на лучшие идеи и решения, реализуемые в разных торговых форматах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший несетевой магазин».
Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минпромторга России от 07.03.2018 № 693.
Для участи в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: анкету заполненную по рекомендуемой форме (она размещена в разделе «Торговля» на официальном сайте Минпромторга России); фотографии торговых объектов (не менее 10 фотографий высокого качества); дополнительные сведения на усмотрение участников конкурса.
Документы необходимо представить в Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области до 17 апреля 2018 года на адрес электронной почты: e.kurbakova@admsakhalin.ru.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 300-736 (доб. 2).
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