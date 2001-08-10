Городской парк Южно-Сахалинска приглашает гостей на Пасху

8 апреля городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске приглашает гостей и жителей города отпраздновать Пасху. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации парка.

Праздничная программа начнется в 12:00 концертно-развлекательными мероприятиями на площадке бывшего картодрома.

Для гостей пасхальных торжеств подготовлено театрализованное представление, семейные викторины, конкурсы. Самых активных участников ждут призы. Не обойдется в этот день без традиционных для праздника угощений.

Уже сегодня на территории картодрома установлена пасхальная фотозона, где все желающие могут сделать яркие праздничные фото на память. Можно сфотографироваться на фоне полутораметрового пасхального кулича и яиц разных размеров. Ощущение праздника передают и другие тематические декорации. Фотозона оформлена живыми деревьями и искусственными цветами, элементами отображающими сельские мотивы. А в темное время суток фотозону будет освещать подсветка.

Тематические мастер-классы также пройдут в этот день в досуговом центре Теремок, который расположен по адресу Коммунистический проспект, 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 25-33-82 и на официальном сайте парка.