Южно-сахалинские предприниматели могут компенсировать часть затрат на обучение
В администрации Южно-Сахалинска стартовал прием заявок на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Максимальный размер субсидии на заявителя составляет 100 тысяч рублей, в том числе: за образовательные услуги, полученные в лицензированных образовательных организациях (от 70 до 90% затрат, но не более 50 тыс. руб. на одного сотрудника) и за проезд к месту обучения и обратно (50% затрат, но не более 20 тысяч рублей на одного сотрудника). Отметим, что возмещению подлежат затраты, произведенные с 2015 по 2018 год.
Для получения субсидии необходимо до 25 апреля включительно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) подать в департамент экономического развития (ул. Ленина, 173, кабинет 307) заявку и соответствующие документы.
Подробная информация об условиях и порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг, список необходимых документов, а также форма заявки опубликованы на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Справки по телефону: 300-594 (добавочный 4).
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