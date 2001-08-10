Холмские госавтоинспекторы и ЮИД призвали водителей к вежливости
В рамках всероссийского Интернет марафона #БезопаснаяСтранаЮИД, посвященного 45 – летию создания отрядов ЮИД, холмские госавтоинспекторы совместно с юными инспекторами движения школы № 9 провели пропагандистскую акцию «Вежливый водитель».
Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, цель мероприятия была направлена на обеспечение культуры поведения в безопасности дорожного движения.
ЮИДовцы совместно с инспекторами ДПС призывали водителей к культуре поведения на дороге. Напоминали им о соблюдении правил дорожного движения, о том, как важно быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим, особенно вблизи расположения детских учреждений, всегда пристегиваться ремнями безопасности, в установленных местах уступать дорогу пешеходам и уважать остальных участников дорожного движения. В свою очередь инспекторы ДПС разъясняли водителям, что за нарушения, допущенные в сфере дорожного движения, предусмотрена ответственность.
Каждый водитель от участников акции получил красочный рисунок с пожеланием и памятку вежливого водителя, которые разработали сами юные инспекторы движения.
Автовладельцы пообещали, что будут взаимовежливыми участниками дорожного движения на дорогах нашего города.
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