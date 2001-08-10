Власти помогут создать условия для равной конкуренции на сахалинском строительном рынке

Федеральная антимонопольная служба поможет создать условия для равной конкуренции на сахалинском строительном рынке. Тема стала одной из главных на состоявшейся в Москве встрече губернатора области Олега Кожемяко с руководителем ведомства Игорем Артемьевым. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Глава федеральной службы поддержал доводы руководителя региона о введении мер, которые позволят увеличить конкурентоспособность строительных компаний из отдаленных регионов Дальнего Востока - Сахалинской области, Республики Якутия, Камчатского края и Чукотского автономного округа. Для местных организаций решено создать равные конкурентные условия на рынке.

Конкретные предложения планируется обсудить на совещании с участием руководства Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов РФ и правительства Сахалинской области. Игорь Артемьев поручил провести его в самое ближайшее время.

Сахалинские власти и федеральное ведомство также намерены заключить соглашение о сотрудничестве. Оно позволит установить взаимный контроль за соблюдением законодательства и обеспечить прозрачность процедур при реализации важных инвестиционных проектов в островном регионе.

Вопросы развития конкуренции, обсуждались накануне в ходе заседания государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина. В частности, была озвучена проблема, которая сложилась на строительном рынке в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Местные компании и те, которые зарегистрированы в других субъектах страны, оказываются там в неравных условиях. Первых закон обязывает нести существенные расходы - на выплату работникам повышенных районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, оплачивать северянам дополнительные дни отпуска и проезд к местам отдыха. В совокупности эти затраты составляют от 20 до 25 процентов сметной стоимости строящихся объектов. И, напротив, компании из других регионов страны освобождены от таких обязательств, поэтому могут значительно снижать цену на конкурсных процедурах.

В результате, строительные организации из глубинки не выдерживают конкуренции, а отрасль в целом деградирует. При этом для снижения издержек местные кадры активно замещаются мигрантами. В конечном итоге, это приводит к затягиванию сроков строительства и низкому качеству работ, что сдерживает выполнение задач Президента РФ по увеличению объемов возведения жилья и социальных объектов. Даны поручения по изменению этой ситуации.