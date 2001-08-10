Второй год подряд команда регионального минспорта становится лучшей в эстафетном плавании
В минувшую субботу в городском бассейне Южно-Сахалинска состоялись соревнования по плаванию в зачет VII Спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В состязаниях приняли участие сотрудники министерства природных ресурсов, министерства лесного и охотничьего хозяйства, агентства по обеспечению деятельности мировых судей, министерства социальной защиты, министерства спорта, туризма и молодежной политики, министерства сельского хозяйства, Сахалинской областной Думы и регионального Правительства.
Участников и зрителей соревнований приветствовал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Он поздравил коллег с началом соревнований, пожелал им хорошей воды и быстрых секунд.
- Я хочу выразить благодарность вам за то, что вы поддерживаете свои министерства, агентства, а тот заряд энергии, который вы получите по итогам соревнований, обеспечит вам плодотворную предстоящую неделю, - отметил Антон Владимирович. – Удачи вам, и спасибо, что занимаетесь спортом.
Согласно положению, грамоты и медали были разыграны в командном эстафетном плавании. Мужчины преодолевали дистанцию 50 метров, в свою очередь, представительницы прекрасного пола боролись на 25-метровке. Лучшее время в эстафете показала сборная регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики – 2 минуты 08 секунд. Золотые медали завоевали Алексей Боженко, Наталья Яблочникова, Никита Гриник и Ирина Радыгина.
Серебро завоевала команда министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в составе Олега Чеботарю, Натальи Зыряновой, Юрию Дробышеву, Людмилы Карпенко (2 минуты 18 секунд).
Бронзовые медали достались дружине агентства по обеспечению деятельности мировых судей - Максиму Козлову, Натальи Ачимовой, Юрию Бухтоярову и Светлане Дуковой. Их результат 2 минуты 25 секунд.
Лучшее время у мужчин со старта с тумбы показал консультант минспорта Алексей Боженко – 32,69 сек. Из воды лучше всех стартовал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин – 34,55 сек. Среди женщин лучшее время показала начальник информационно-аналитического отдела сахоблдумы Ольга Стихарюк.
Следующим видом испытаний в рамках Спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области станет выполнение нормативов ГТО.
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