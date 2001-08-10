Первых четырёх человек сахалинские спасатели сняли с оторвавшейся в заливе Мордвинова льдины
Днём 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошёл отрыв льда с людьми. На помощь незадачливым рыбакам выдвинулись спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Как стало известно, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой находятся около 30 рыбаков-любителей. Протяжённость льдины несколько километров, возле мыса Свободный она соприкасается с сушей (несколько человек этим путём покинули опасную зону).
В настоящее время спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, Корсаковского аварийно-спасательного отряда и инспекторы ГИМС проводят поисково-спасательные работы. Задействованы резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус». Несколько человек из числа оторвавшихся уже доставлены на берег. В спасательной операции участвуют 17 человек и 9 единицы техники.
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