Соревнования по бодибилдингу состоялись в Южно-Сахалинске

8 апреля в доме культуры «Радуга» (пл.р. Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, 14) прошел Открытый Кубок города Южно-Сахалинска по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу. Лучшие атлеты областного центра, посвятивших свою жизнь культу построения красивого тела, состязались за звание победителя в номинациях бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини и бодифитнес. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.

Открытием соревнованием стало блестящее выступление сахалинской спортсменки пол-дэнс Галины Шеревера. Завораживающий танец Галины не оставил равнодушным ни одного присутствующего и задал отличное настроение для спортсменов и зрителей.

Первыми на сцену вышли девушки, участвующие в номинации «бодифитнес» — и здесь Маргарита Алёшина из Южно-Сахалинска, впервые принявшая участие в соревнованиях, достойно уступила победу более опытной спортсменке из Владивостока Анне Виткаловой.

В номинации «пляжный бодибилдинг» убедительнее своего соперника выступил Евгений Петрук, чью подготовку и форму по достоинству оценили судьи соревнований. Второе место досталось Александру Коршунову.

Жаркая борьба разгорелась среди участниц в самой многочисленной номинации «фитнес-бикини». По итогам выступлений спортсменок судейская коллегия присудила победу Ольге Карпухиной, второе место заняла Анастасия Чайкина, на третьем месте оказалась Юлия Рязанцева. На четвертом и пятом месте расположились Анна Колесникова и Вероника То.

У мужчин в номинации «бодибилдинг» основную конкуренцию составили Виталий Угольников и Сергей Казаков. Практически равные по подготовке спортсмены показали отличную произвольную программу и великолепно продемонстрировали все достоинства своего тренированного тела.

Но в номинации «бодибилдинг» оценка спортсмена зависит от мышечной массы участника и Виталий Угольников достиг в этом случае больших результатов по сравнению со своим оппонентом. В итоге Сергей Казаков стал вторым, а золотую медаль и кубок за первое место завоевал Виталий Угольников.

- Тренировки и подготовка были очень усердными, тем более что мы сейчас также готовимся к всероссийским соревнованиям, - рассказал Виталий Угольников. - Самое главное в этом виде спорта — это соблюдать три условия — здоровый сон 7-8 часов, полезное питание - отказаться от жирного, сладкого и мучного, ну и конечно, посещение спортивного зала.

Победители и призеры были отмечены кубками, грамотами и медалями от организаторов соревнований Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Как отметила руководитель региональной федерации по бодибилдингу Валентина Скибицкая, 27 апреля Сергей Казаков и Виталий Угольников отправятся в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования по бодибилдингу на Открытый Кубок и Первенство России (Кубок Восточной Европы) представлять островную столицу среди лучших спортсменов России.