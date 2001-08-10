Сахалинские школьники вошли в число победителей всероссийской олимпиады по литературе

Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, который проходил с 31 марта по 6 апреля в Казани. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

За награды боролись более 200 школьников, представляющие 67 регионов Российской Федерации. В числе участников олимпиады были и сахалинские старшеклассники.

Программой интеллектуального конкурса было предусмотрено три тура. Юным филологам предстояло проанализировать текст, пройти творческий конкурс и принять участие в устном туре.

Дипломы победителей олимпиады получили участники из Москвы, Самарской, Архангельской, Челябинской, Пензенской, Московской, Сахалинской областей. В число победителей среди 11 классов вошел Александр Ким, лицей № 2 г. Южно-Сахалинска. Призером олимпиады стала Мария Ким из гимназии № 2 областного центра. Дипломами победителей наградили 18 школьников, призерами стали 87 ребят.

9 апреля завершены олимпиады по астрономии, праву, французскому языку, химии, литературе и информатике. Впереди еще соревнования по 18 предметам.