Сахалинские школьники вошли в число победителей всероссийской олимпиады по литературе
Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, который проходил с 31 марта по 6 апреля в Казани. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
За награды боролись более 200 школьников, представляющие 67 регионов Российской Федерации. В числе участников олимпиады были и сахалинские старшеклассники.
Программой интеллектуального конкурса было предусмотрено три тура. Юным филологам предстояло проанализировать текст, пройти творческий конкурс и принять участие в устном туре.
Дипломы победителей олимпиады получили участники из Москвы, Самарской, Архангельской, Челябинской, Пензенской, Московской, Сахалинской областей. В число победителей среди 11 классов вошел Александр Ким, лицей № 2 г. Южно-Сахалинска. Призером олимпиады стала Мария Ким из гимназии № 2 областного центра. Дипломами победителей наградили 18 школьников, призерами стали 87 ребят.
9 апреля завершены олимпиады по астрономии, праву, французскому языку, химии, литературе и информатике. Впереди еще соревнования по 18 предметам.
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