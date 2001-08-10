Спасатели завершили операцию в заливе Мордвинова на Сахалине

Спасатели доставили на берег последнего из рыбаков-любителей, оказавшихся на оторванной льдине. Пятьдесят четвёртый по счёту был доставлен на берег в 16.20 (сах). За медицинской помощью никто из снятых со льдины рыбаков не обращался. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Днём 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в заливе Мордвинова. Ширина трещины, за которой находились люди, увеличивалась на глазах и к моменту завершения спасательной операции превысила сто метров.

Спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, Корсаковского аварийно-спасательного отряда и инспекторы ГИМС в поисково-спасательных работах применяли резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус». В общей сложности были задействованы 17 человек и 9 единиц техники.