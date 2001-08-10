Бесплатное обследование предложили пройти сахалинцам на «Ярмарке здоровья»
В Южно-Сахалинске прошла «Ярмарка здоровья». Участниками акции в областной научной библиотеке стали 290 человек. Им предлагали пройти бесплатное обследование и получить консультации по здоровому образу жизни, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В акции приняли участие специалисты центра медицинской профилактики, консультативно-диагностического центра, СПИД-центра, врачебно-физкультурного, кожно-венерологического и наркологического диспансеров. Много обращений было к врачу-кардиологу и к представителям детской поликлиники.
- «Ярмарки здоровья» в Южно-Сахалинске проводятся уже несколько лет. И каждый год все больше сахалинцев в них участвуют. В этом году за один день обследование прошло почти 300 человек в возрасте от 14 до 85 лет, – отметила Елена Столярова, заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики. - Профилактика крайне важна, необходимо постоянно заботиться о своем здоровье.
На ярмарке все желающие могли измерить свой индекс массы тела, процент мышечной и жировой ткани, получить результаты анализов крови на холестерин, сахар, ЭКГ, пройти другие медицинские исследования и узнать о факторах риска, на которые следует обратить внимание.
Представителям учреждений здравоохранения помогали волонтеры центра молодежных инициатив администрации Южно-Сахалинска и Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В частности, они раздавали буклеты и листовки по профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
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