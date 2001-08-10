Участники и гости Медиафорума российских островов начали приезжать на Сахалин

Участники и гости первого международного Медиафорума российских островов прибывают на Сахалин. Среди них признанные эксперты отрасли: корреспонденты и руководители телевизионных каналов, главные редакторы и журналисты печатных и электронных средств массовой информации, писатели, преподаватели высших учебных заведений, представители культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Более пятисот человек уже зарегистрировались на сайте медиафорума и их число вырастет за оставшиеся до начала мероприятия два дня. Медиасообщество региона, сотрудники СМИ и PR, блогеры и предприниматели соберутся на десятках площадок первого Международного Медиафорума российских островов, чтобы обсудить актуальные вопросы развития отрасли и новых трендов в маркетинге и SMM. Регистрация участников не закончена и продолжится вплоть до торжественного открытия.

За дни работы спикеры мероприятия дадут мастер-классы, проведут обучающие семинары и встречи, примут участие в профессиональных дискуссиях с гостями. Среди них - Александр Гурнов российский журналист, телеканал Russia Today; Вячеслав Зенькович, заместитель регионального директора Интерфакс; Алексей Бабков, руководитель Дирекции информационных проектов НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока»; Валентин Тимаков, генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и многие другие.

Будет дан старт уникальному образовательному проекту «Медиашкола «Дальневосточный репортер». Заявки на обучение в ней поступали из всех регионов Дальнего Востока, спрос заметно превышает предложение. На первом Медиафоруме российских островов в Южно-Сахалинске будет объявлено о завершении отбора претендентов и начале обучающего процесса в медиашколе,

Напомним, 12 апреля в Южно-Сахалинске стартует Первый МедиаФорум российских островов, в котором примут участие СМИ из различных регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основная миссия форума – позиционирование островных территорий России как перспективных для реализации общественных и экономических инициатив, личностного роста, комфортного проживания. В число задач форума, в частности, входят: развитие информационного сообщества Сахалинской области и Дальнего Востока России, объединение журналистского сообщества региона, укрепление профессиональных связей с медиасообществом стран АТР. Бесплатное участие в мероприятии может принять любой желающий.