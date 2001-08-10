Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2018
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Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
14:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории юго-восточного побережья Сахалина льды уносит в море

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 11 апреля у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы), в том числе в заливе Мордвинова (Корсаковский район), под действием отжимного ветра и волнения продолжается разрушение остатков припая и вынос льда в море.

Выходить на лед крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Единый телефон спасения 112. 

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