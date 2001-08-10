Южносахалинцев приглашают обсудить первые идеи благоустройства города

В среду, 11 апреля, в гимназии №1 имени Александра Пушкина по улице Емельянова, 35 в Южно-Сахалинске пройдет первое собрание, на котором горожане с активной гражданской позицией представят общественности свои проекты, претендующие на участие в областной программе инициативного бюджетирования. Начало мероприятия в 18.00, вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Это будут первые проекты, которые дадут старт участию Южно-Сахалинска в инициативном бюджетировании. Среди них - обустройство рекреационной зоны в Весточке, установка современного колеса обозрения в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, возведение социальных объектов на территории городского округа и др. В мэрии подчеркивают: на собрание приглашаются также и те горожане, которые не успели представить свои проекты в управление внутренней политики. Их можно будет принести завтра, презентовать и обсудить с общественностью.

Напоминаем главное условие - проект должен подразумевать строительство либо реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Затраты на реализацию инициативы - не более 100 миллионов рублей. Такую сумму из областного бюджета на воплощение в жизнь получит каждый из 10 проектов, представленных в программе со всей области и набравших наибольшее число голосов сахалинцев и курильчан на всеобщем голосовании.

Что касается отбора южно-сахалинских инициатив, здесь принцип следующий. На каждом из собраний (11, 12, 16 и 17 апреля) открытым голосованием присутствующих (еще раз подчеркнем - приглашаются все желающие) будут выбраны 1 проект и 3 делегата. Таким образом, к итоговому собранию 19 апреля Южно-Сахалинск представит 12 делегатов и 4 проекта. Из них только две инициативы вынесут на областное голосование.