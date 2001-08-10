На юг Сахалина приближается циклон

Островные спасатели призывают жителей южных районов Сахалина проявлять крайнюю осторожность во время надвигающегося циклона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Днем 11 апреля на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Поронайского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега, на крайнем юге с дождем, сильный ветер, видимость 500 м и менее. Прогнозируется налипание мокрого снега. На территории Долинского района лавиноопасно. Ночью 12 апреля явления сохранятся в Долинском, Томаринском, Макаровском и Поронайском районах.