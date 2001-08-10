Островные борцы завоевали 11 медалей первенства ДФО

Во Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Его участниками стали почти 300 спортсменов 2003-2004 г.р. из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Наши борцы хорошо проявили себя. Они завоевали одиннадцать медалей (четыре золотые, две серебряные, пять бронзовых), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В первенстве ДФО среди девушек первые места заняли Софья Салтымакова из Корсакова (весовая категория до 58 кг), Анастасия Син из Поронайска (до 62 кг) и Александра Таксанова из Корсакова (до 70 кг). Серебряная медаль в активе Марии Большаковой из Поронайска (до 66 кг). Бронзовыми призерами стали Олеся Гаргаева из Поронайска (до 39 кг) и Екатерина Чапина из Корсакова (до 50 кг).

В юношеском первенстве поздравления с победой принимал борец из островной столицы Иван Чифуров (до 68 кг). В весе до 62 кг второе место занял Дмитрий Криворучко из Поронайска. Бронзовые призеры соревнований – Эрик Ким из Южно-Сахалинска (до 68 кг), его земляк Александр Трифонов (до 75 кг) и Кирилл Тен из Невельска (до 85 кг).

- Спортсмены, выступавшие в финале, завоевали путевки на первенство России. Во второй половине мая юноши будут выступать в Хасавюрте, а девушки – в Чебоксарах. К этим состязаниям будут готовиться Иван Чифуров, Дмитрий Криворучко, Софья Салтымакова, Анастасия Син, Александра Таксанова и Мария Большакова, - подвел итог Александр Ваулин.