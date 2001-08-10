Островные борцы завоевали 11 медалей первенства ДФО
Во Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Его участниками стали почти 300 спортсменов 2003-2004 г.р. из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Наши борцы хорошо проявили себя. Они завоевали одиннадцать медалей (четыре золотые, две серебряные, пять бронзовых), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
В первенстве ДФО среди девушек первые места заняли Софья Салтымакова из Корсакова (весовая категория до 58 кг), Анастасия Син из Поронайска (до 62 кг) и Александра Таксанова из Корсакова (до 70 кг). Серебряная медаль в активе Марии Большаковой из Поронайска (до 66 кг). Бронзовыми призерами стали Олеся Гаргаева из Поронайска (до 39 кг) и Екатерина Чапина из Корсакова (до 50 кг).
В юношеском первенстве поздравления с победой принимал борец из островной столицы Иван Чифуров (до 68 кг). В весе до 62 кг второе место занял Дмитрий Криворучко из Поронайска. Бронзовые призеры соревнований – Эрик Ким из Южно-Сахалинска (до 68 кг), его земляк Александр Трифонов (до 75 кг) и Кирилл Тен из Невельска (до 85 кг).
- Спортсмены, выступавшие в финале, завоевали путевки на первенство России. Во второй половине мая юноши будут выступать в Хасавюрте, а девушки – в Чебоксарах. К этим состязаниям будут готовиться Иван Чифуров, Дмитрий Криворучко, Софья Салтымакова, Анастасия Син, Александра Таксанова и Мария Большакова, - подвел итог Александр Ваулин.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:20 4 Апреля Пенсионерка пострадала при ДТП в Южно-Сахалинске
16:44 4 Апреля Кубок губернатора и чемпионат островного региона по дзюдо пройдут в Южно-Сахалинске
17:31 4 Апреля Внеплановые проверки пожарной безопасности проходят в школах и детсадах Южно-Сахалинска
17:06 5 Апреля Готовность организаций к лесным пожарам и паводкам проверили в Южно-Сахалинске
15:59 14 Марта Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
- 15:15 19 Марта Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
17:03 19 Марта Водоотводные канавы в частном секторе Южно-Сахалинска освобождают от снега
15:48 21 Марта Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
Выбор редакции
- 12:36 Вчера Бесплатное обследование предложили пройти сахалинцам на «Ярмарке здоровья»
- 10:01 Вчера Областные соревнования по дзюдо собрали рекордное количество спортсменов на Сахалине
- 09:16 Вчера Первые снежные беговелогонки на лыжах состоялись на «Горном воздухе»
- 15:56 9 Апреля Сахалинские школьники вошли в число победителей всероссийской олимпиады по литературе
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?