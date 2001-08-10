В Сахалинской области отмечают столетие образования военных комиссариатов страны
В Сахалинской области отмечают столетие образования военных комиссариатов страны. По случаю юбилейной даты в Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание. Его участниками стали сотрудники областного и районных военных комиссариатов, ветераны, военнослужащие 68 армейского корпуса, представители власти, духовенства и общественных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Институт военных комиссариатов в нашей стране учредили 8 апреля 1918 года. Это орган управления, позволяющий вести учётно-призывную работу. В период Великой Отечественной войны – самый тяжелый для государства в новейшей истории – работа военкомов позволила сформировать мощную армию, давшую отпор захватчикам.
Военный комиссариат Сахалинской области был образован уже по окончании войны - 18 февраля 1947 года на основании приказа главнокомандующего войсками Дальнего Востока, маршала Советского Союза Родиона Малиновского. И на протяжении всей своей истории учреждение показывает достойные результаты деятельности, выполняя планы по призыву, отметил его нынешний руководитель, полковник Сергей Нестеров. Он зачитал обращение от президента России Владимира Путина. В нем глава государства поблагодарил сотрудников комиссариатов области за подготовку молодежи к военной службе, проведение призыва и помощь ветеранам.
К прозвучавшим на торжественном собрании поздравлениям присоединился первый заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Антон Волошко.
- Сахалинская область - важнейший форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, конечно, вопросы мобилизационной подготовки, призыва граждан на военную службу имеют колоссальное значение для укрепления обороноспособности государства. Эти задачи сегодня успешно решаются совместными усилиями областного правительства и военного комиссариата, - сказал он, отметив, что при содействии органов исполнительной власти в декабре прошлого года Корсаковский военкомат переехал в новое здание. А сейчас прорабатывается вопрос о строительстве нового сборного пункта Сахалинской области, который бы отвечал всем современным требованиям.
В ходе торжественного собрания состоялось награждение сотрудников комиссариатов Сахалинской области, добившихся успехов в работе.
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