Медиафорум российских остров стартует в Южно-Сахалинске уже завтра
Первый международный Медиафорум российских остров стартует в Южно-Сахалинске уже завтра, 12 апреля. Площадкой проведения форума стал Сахалинский государственный университет (ул. Коммунистический пр., 33). В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для бизнеса, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе проекта.
Участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 35 секций по блокам «спортивная журналистика», «молодежный блок», « пресс-службы и бизнес», и «бизнес-блок». Программа Медиафорума доступна на официальном сайте мероприятия.
В числе ключевых спикеров Медиафорума российских островов – эксперты федерального уровня: Председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев, тележурналист, журналист и комментатор, «Первый канал», Антон Верницкий, советский и российский журналист, телеканал Russia Today Александр Гурнов, главный редактор Russia Beyond (проект телеканала RT) Всеволод Пуля, управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина, президент РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью) Станислав Наумов, основатель Dedu.center, преподаватель Школы креативного мышления ИКРА Виктория Дерюгина.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте Медиафорума. Участие бесплатное.
В состав организационного комитета первого международного Медиафорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
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