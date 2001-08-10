На Сахалине стартовал конкурс «Учитель года»

Церемония открытия творческих состязаний педагогов состоялась сегодня в областном центре. Конкурс, призванный стимулировать профессиональное развитие учителей и направленный на повышение престижа профессии, проводится уже в 28 раз. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Испытания будут проходить в течение недели – с 10 по 17 апреля на базе сразу четырех учреждений - областного центра внешкольной воспитательной работы, лицея №1, начальной школы №7 и детского сада №55 «Веснушка» Южно-Сахалинска.

Участие в них принимают 29 педагогов из 14 районов Сахалинской области. Среди конкурсантов есть как молодые специалисты, так и опытные наставники. Это учителя математики, физики, информатики, истории, обществознания, русского языка и литературы, химии, биологии, английского языка, физической культуры и начальных классов. Кроме того, среди участников педагогического марафона есть воспитатели детских садов, учителя-логопеды, педагоги-психологи и музыкальные руководители.

- На конкурсе хочу получить новый опыт и поделиться своими лучшими практиками, - говорит дебютант «Учителя года», молодой учитель физики из Александровска-Сахалинского Яна Исаева. В школу она пришла работать всего 3 года назад.

- Учительская профессия меня выбрала сама, потому что изначально я училась не на педагога, а на инженера-физика. В хабаровском техникуме попросили прочесть лекции студентам и этот процесс так увлек, что решила сменить род деятельности. После переобучения прибыла на Сахалин и теперь здесь с удовольствием работаю, - рассказывает девушка. - Педагог в моем понимании должен не просто учить детей, но и постоянно совершенствовать свои навыки, развиваться, быть интересен детям, чтобы мотивировать их к получению новых знаний.

Сегодня в образовательных учреждениях островного региона трудятся около 10 тысяч специалистов. Треть представителей сообщества имеет высшую или первую квалификационную категорию. Каждый пятый – молодой педагог в возрасте до 35 лет. Для привлечения специалистов действует ряд мер поддержки. Это единовременное денежное пособие при устройстве на работу, которое может превышать 370 тысяч рублей, а также надбавка к заработной плате и возможность получения арендного жилья.

- Мы действительно видим приток желающих работать в школе. В образовательные учреждения Сахалинской области в 2017 году прибыло 175 молодых специалистов, что на 22 человека больше, чем в 2016 году. Президент страны Владимир Путин ставит задачу не снижать внимания к учителям, чтобы их работа оставалась уважаемой, престижной и привлекательной. Мы стараемся в полной мере выполнить это требование, - сказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев, который сегодня поздравил конкурсантов с началом профессиональных состязаний. - Вы являетесь финалистами самого престижного в области конкурса педагогов, который проводится уже на протяжении 28 лет и за это время стал настоящей школой профессионального мастерства и площадкой для распространения лучших практик. Участвуют в нем лучшие учителя области, прекрасные и талантливые люди, которых объединяет любовь к профессии и творческая одаренность. Во многом благодаря вашим усилиям и труду сфера образования региона сегодня динамично развивается. От имени губернатора и правительства области желаю удачи в состязаниях и новых творческих находок.

Со словами напутствий к педагогам обратилась и Наталья Мурашова, министр образования области.

- Желаю каждому достойно пройти конкурсные испытания, успешно продемонстрировать свои таланты и умения! Пусть всем вам сопутствует удача, а атмосфера конкурса станет настоящим праздником профессионального общения, - сказала она.

Участникам конкурса предстоит давать открытые уроки и мастер-классы, делиться опытом с коллегами, участвовать в педагогических советах. Оценивать мастерство конкурсантов будут четыре состава жюри: большое, альтернативное, предметное и детское.

В финале регионального конкурса определятся три победителя в номинациях: «Учитель года Сахалинской области», «Лучший педагог дошкольного образования Сахалинской области» и «Педагогический дебют».

Имена лучших педагогов островного региона будут озвучены 17 апреля на торжественной церемонии закрытия, которая пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра имени Антона Чехова.