Сахалинские танцоры представили свои номера на фестивале «Студенческая весна»
Сахалинцы померились силами в танцевальном направлении регионального этапа XXVI Всероссийского национального фестиваля «Российская студенческая весна-2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Яркие и захватывающие танцевальные номера представили 20 коллективов из Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского и села Горнозаводска Невельского района. Молодёжь демонстрировала своё мастерство в народных, современных, уличных и спортивно-бальных танцах.
Участников оценивали шесть опытных жюри – профессионалов в своём деле. Председателем судей стала Татьяна Малахова - режиссёр-хореограф, который входит в «Золотой фонд всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», экс-педагог Национальной школы балета Ильзы Лиепы, член жюри всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. На сегодняшний день она сотрудничает с артистами Государственного Академического Большого. Награждена премией президента России «За творческий вклад в работу с молодым поколением».
- На Сахалине я уже во второй раз. Люблю это место, мне нравится лететь навстречу солнцу, а оно, как известно, просыпается именно здесь. Поэтому мне всегда приятно тут бывать, к тому же здесь живут очень хорошие и приветливые люди, - отметила гостья. - Мне уже приходилось оценивать выступления сахалинских танцоров и на областных и всероссийских конкурсах. Ребята стараются, но есть моменты, которые нужно дорабатывать. Тем не менее, я каждый раз желаю сахалинцам возродить традиции бального танца. В своё время Сахалин славился своими коллективами, их помнят до сих пор по всей России. Вам нужно развивать это направление, но о других стилях тоже не забывать.
Илья Украженко приехал на Сахалин из Владивостока полгода назад. Впервые увлёкся танцами благодаря фильму «Шаг вперёд». В настоящий момент преподаёт стиль танца «Паппинг» в студии Street Art Crew.
- Сегодня мы участвуем в направлении «Современная хореография». Наш номер достаточно интересный – это история любви и разлуки, представленная в смешанном танцевальном стиле. Мы совмещаем несколько стилей – дансхолл, паппинг и контемп. Последний мы только начинаем изучать, - рассказал Илья.
В своём выступлении ребята применили «секретное оружие» - во время танца звучал живой вокал, что придало номеру особый шарм.
Всего в этот вечер было представлено 22 танцевальных номера.
Имена победителей будут озвучены на торжественной церемонии награждения и закрытия фестиваля, которая состоится 13 апреля.
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