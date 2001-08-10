Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на конкурс «Лучшее малое предприятие города»

В областной столице начался прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска» по итогам 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Конкурс проходит по четырем основным номинациям: «Лучшее малое предприятие года», «Лучший предприниматель года», «Успешный старт», «Бизнес-леди».

Для участия в конкурсе необходимо до 4 мая подать заявку и пакет следующих документов:

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенная заявителем;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки;

копии документов, подтверждающих наличие положительных отзывов о деятельности участников конкурса по итогам прошедших 3 календарных лет (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты, благодарственные и рекомендательные письма, газетные и журнальные публикации) — при наличии.

Документы принимаются в Департаменте экономического развития администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 3 этаж, каб. 307).

Подробная информация о проведении конкурса, условия участия и форма заявки размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб. 4, 3, 2).

Итоги конкурса подведут в мае в преддверии Дня российского предпринимательства.