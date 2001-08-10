В Южно-Сахалинске оценили качество питания в школьных столовых
Дегустационные комиссии попробовали готовые блюда, которые предлагают учащимся средних образовательных учреждений города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Современный школьник больше половины своего времени проводит в стенах учебного заведения. Именно поэтому школьная еда - это один из важнейших аспектов жизни учащихся. Родители также вправе знать, чем кормят их детей. Для этого в школах областного центра раз в четверть проводят открытые дегустации. В составе комиссий - учащиеся, их родители и педагоги, а также специалисты департамента образования.
- Все это позволяет изучить соответствие блюд нормативам, - подчеркнул заместитель начальника департамента образования г. Южно-Сахалинска Игорь Логинов.
В средней школе № 8 мероприятие по дегустации решили сделать интереснее и превратили его в театрализованное представление. Школьники угощали гостей по старой русской традиции хлебом-солью, пели народные песни и танцевали. Повар учебного заведения провела мастер-класс, а учащиеся в составе двух команд пытались повторить приготовленное ею блюдо. Кроме того, подростки соревновались в конкурсе о здоровом питании, а также самостоятельно готовили полезные блюда из предложенных продуктов. Команду победителей наградили дипломом.
- Для нашего растущего организма важно питаться правильно и знать, какие продукты полезны, а какие не очень. Поэтому нам понравился конкурс, было весело и познавательно. А в школе нас всегда кормят хорошо, не жалуемся, - поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия Алина Кенжебаева.
После всех выступлений и конкурсов началась главная часть - дегустация. На суд комиссии были представлены несколько видов блюд - первое и второе, салаты, компот. Оценивались они по традиционной школьной пятибалльной системе.
- Выставленные баллы помогут нам при составлении школьного меню, кроме того, мы раздали еще и анкеты участникам дегустации, куда они внесли свои пожелания. Все это мы также учтем, - сказала Наталья Иванченко, заместитель директора и ответственная по питанию СОШ № 8.
Как показал предварительный подсчет голосов, участникам дегустации школьное меню пришлось по вкусу.
- Очень важно, что школьному питанию уделяют так много внимания, - отметила одна из участниц дегустации Марина Павлютина, - нужно знать, что едят дети, какого качества и в каком количестве, чтобы в случае замечаний все сразу учитывалось. Ну а в целом я осталась довольна предложенными школой блюдами.
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