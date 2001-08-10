Тихоокеанское
информационное агентство
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16:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Долинском районе может сойти лавина

По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС»,  12 апреля на лавиноопасных участках Долинского района прогнозируется риск схода снежных масс.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, на остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

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