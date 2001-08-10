На Сахалине открылась первая группа для детей с ограниченными возможностями здоровья

На базе нового реабилитационного центра «Преодоление» по поручению главы островного региона Олега Кожемяко открыта первая в Сахалинской области группа для особенных ребят. В ней смогут находиться воспитанники от 3 до 18 лет. Здесь предусмотрены все условия для комфортного пребывания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В здании широкие проходы и дверные проемы, позволяющие беспрепятственно передвигаться маломобильным воспитанникам. Комнаты сна и отдыха оборудованы ортопедической мебелью.

- С просьбой об открытии детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья к губернатору области Олегу Кожемяко обратились родители, глава региона дал соответствующее поручение. На решение вопроса потребовалось время, так как тщательно подбирался персонал для новой группы, ведь работа с такими ребятами требует особой квалификации, - рассказала директор департамента инновационного развития системы социального обслуживания областного министерства социальной защиты Любовь Орлова.

- Открытие группы - очень долгожданное и важное для нас событие. Услуги центра позволят нам - родителям - трудоустроиться. Ведь многие из нас имеют хорошее образование, а самореализоваться не могут, так как вынуждены непрерывно находиться рядом со своими детьми. Здесь очень внимательные педагоги и медики. И покормят и процедуры вовремя сделают. Можно быть уверенными в безопасности детей, - поделилась мама четырехлетней воспитанницы группы присмотра Мария Смирнова.

Напомним, месяц назад сахалинский реабилитационный центр «Преодоление» отметил новоселье. До этого многие годы он размещался в приспособленных помещениях. Сейчас это один из самых современных центров на Дальнем Востоке. Просторное здание занимает площадь 6 тысяч квадратных метров. В нем ежедневно могут проходить комплексную реабилитацию до 150 ребят. Консультирование и наблюдение ведут ортопед, невролог, физиотерапевт, педиатр, логопеды, психологи и социальные педагоги.

- В центре оборудованы спортивный и музыкальный залы, игровые комнаты. Есть также отделение медико-социальной реабилитации, широкий спектр услуг по лечебной физкультуре. С учетом индивидуального состояния здоровья каждого ребенка, здесь будут проводиться оздоровительные занятия, направленные на развитие двигательной активности, социально-коммуникативных и бытовых навыков ребят. А для жителей отдаленных районов островного региона открыт круглосуточный стационар, - подчеркнула директор реабилитационного центра «Преодоление» Татьяна Полынина.