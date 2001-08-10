Губернатор Сахалинской области встретился с представителями паралимпийской сборной России
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко встретился с представителями паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту. Перед ответственными стартами в Южной Корее спортсмены-паралимпийцы тренировались и проходили акклиматизацию на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.
- Хотим поблагодарить лично вас, Олег Николаевич, а в вашем лице – всех сахалинцев, которые помогали нам в трудные дни тренировок, - начал свое приветствие старший тренер Паралимпийской сборной команды России по горнолыжному спорту Александр Назаров. – Прекрасно подготовленные горнолыжные трассы «Горного воздуха», на которых наши ребята провели немало часов, помогли спортсменам не просто достойно выступить в Пхенчхане, а завоевать золото и серебро в честной борьбе.
Александр Назаров вручил губернатору островного региона благодарственное письмо и передал слова признательности за оказанную помощь от президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.
- Спасибо вам за то, что отстояли честь нашего спорта, - сказал в ответном слове Олег Кожемяко, обращаясь к паралимпийцам и их тренерам. – Несмотря на все сложности, связанные с играми в Южной Корее, санкции и придирки, вы достойно пронесли знамя российского паралимпизма и в этом немалая заслуга Сахалина и его жителей. Мы рады, что наши горнолыжные трассы помогли вам успешно пройти предолимпийский тренировочный цикл, акклиматизироваться в часовом поясе, улететь в Пхенчхан в боевом настроении и вернуться с наградами.
Сахалинская область готова к дальнейшему сотрудничеству с Паралимпийским комитетом России в зимних и летних видах спорта. В регионе реализуется проект по улучшению доступности тренировочных комплексов для лиц с ограниченными возможностями. Приобретается специальное оборудование, устанавливаются пандусы, распашные двери, шагающие подъемники, информационные терминалы и многое другое.
- Это только начало нашей совместной деятельности со спортсменами-паралимпийцами, - сказал в заключение встречи губернатор. – Впереди Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» и олимпиада 2022 года в Пекине. За оставшееся до них время мы подготовим еще больше трасс на островном горнолыжном курорте. Создадим комфортные условия для местных любителей этого вида спорта, а также туристов из всех регионов Дальнего Востока и России. И, разумеется, сделаем все, чтобы наши тренировочные комплексы были удобны для спортсменов-паралимпийцев.
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