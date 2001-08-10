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10:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Углегорском районе произошло аварийное отключение света
По информации ОАО «Сахалинэнерго», ночью 11 апреля произошло аварийное отключение электроэнергии в Углегорском районе. Об этом ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В результате отключения без энергоснабжения остается село Бошняково. Объекты жизнеобеспечения в населённом пункте оснащены резервными источниками питания. В восстановительных работах задействованы ремонтные бригады ПАО «Сахалинэнерго».
В аварийно-восстановительных работах задействовано 12 человек и 3 единицы техники от ПАО «Сахалинэнерго». Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у диспетчера по телефонам: 8(42432) 43-481, 8(42432) 27205.
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