Строительным фирмам предписано предотвратить вынос грязи к «Федоровке» в Южно-Сахалинске

Застройщики получили предостережение, с тем чтобы незамедлительно свести к минимуму вынос грязи в районе комплекса «Федоровка» на проезжую часть. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

От горожан регулярно поступают жалобы, что проезжая часть на ул. Ленина в этом районе загрязнена. Проверка показала, что вынос земли идет с временного подъездного пути к возводимым объектам. Этим отрезком дороги активно пользуются грузовые автомобили, доставляющие необходимые материалы к ведущимся здесь стройкам.

Администрация областного центра в этом году планирует провести полноценное строительство с асфальтированием этого участка. Он станет частью ул. Фархутдинова. В ближайшее время здесь появится крупный спортивный комплекс «АкваСити», и потребуются подъездные пути к нему. Однако содержать этот участок и проводить отсыпку за счет городского бюджета сейчас нецелесообразно, так как пока его используют только строительные организации и дорогой он не является.

Сегодня здесь работают три подрядные организации. ООО «Концепт групп» ведет строительство автоцентра, ООО «Аллея» - торгово-развлекательного комплекса, а ООО «Масстрой» - водно-спортивного комплекса. При этом стройки оборудованы мойками для колес, но они установлены непосредственно на выездах с объектов, а чтобы добраться до ул. Ленина, грузовики едут по грунтовой дороге, вынося грязь на улицу.

Ранее застройщикам, так как они все используют этот грунтовый участок ул. Фархутдинова, администрация предложила объединиться и отсыпать его либо установить мойку непосредственно на выезде на ул. Ленина и пользоваться для мытья колес всей грузовой техники. Однако они не предприняли никаких мер. В связи с бездействием строительным организациям были выписаны предостережения о незамедлительной ликвидации выноса грязи. В случае, если в течение суток они не будут исполнены, соответствующий протокол направят в административную комиссию Южно-Сахалинска. Штраф за данное нарушение может составить до 50 тысяч рублей, а в случае повторного - до 300 тысяч.

- Такое отношение - это неуважение к городу, к его жителям, но, прежде всего, это неуважение застройщиков к самим себе. Со своей стороны мы будем применять жесткие меры воздействия, - заявил советник мэра по вопросам строительства Виктор Варламов на повторной встрече с застройщиками.