На Сахалине пройдет военно-патриотическая акция «Звезда Победы» 

В 2018 году мероприятиями акции, становящейся для нашего региона традиционной и не имеющей аналогов, будут охвачены 7 муниципальных образований Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

Главными организаторами акции, как и в предыдущие годы, выступят Военный комиссариат Сахалинской области, Сахалинский областной союз организаций профсоюзов, Штаб регионального отделения «Бессмертного полка России» и отделение ДОСААФ. Акция пройдет при грантовой поддержке областного правительства.

По сообщению организаторов, в рамках акции, посвященной 73-ей годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также 100-летию со Дня образования военных комиссариатов и Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в Сахалинской области запланирован комплекс социально-значимых мероприятий военно-патриотической направленности (автомотопробег, встречи с ветеранами, лекции, возложение цветов и венков к памятникам героям-победителям в муниципальных образованиях региона и в областном центре).

- Акция «Звезда Победы», церемония открытия Всероссийской «Вахты Памяти-2018» дадут старт запланированному в Сахалинской области комплексу мероприятий, посвященному 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и началу нового поискового сезона. Основная цель акции – увековечивание памяти о подвиге советского народа, внесшего решающий вклад в разгром фашистской Германии, ее союзников и сателлитов. И очень символично, что акция «Звезда Победы» проводится в год 100-летия создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и органов военного управления – военных комиссариатов, ведь именно Красная Армия внесла решающий вклад в разгром немецко-фашистских войск и их союзников на Западе, поставила победную точку в разгроме сухопутных вооруженных сил главного союзника гитлеровской Германии на Востоке – милитаристской Японии, а военные комиссариаты сделали все, для мобилизации и комплектования кадрами наших славных Вооруженных Сил. Не было бы военных комиссариатов – не было бы и Вооруженных Сил страны! - подчеркнул координатор акции Андрей Фугенфиров.

В 2018 году «Звезда Победы» будет проведена на территории 7 муниципальных образований: Анивский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Томаринский, Холмский городские округа, городской округ «Город Южно-Сахалинск».

О своем участии в проекте уже заявили представители профессиональных союзов Сахалинской области, военных комиссариатов, администраций муниципальных образований, Отдела Росгвардии по Сахалинской области, Сахалинского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», юнармейские отряды, кадеты и многие другие.

Организаторы отмечают, что ключевые задачи акции – проведение работы в рамках патриотического воспитания граждан (в том числе молодежи), организация и поддержание связи поколений путем участия в проекте ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны» и молодого поколения сахалинцев и курильчан, проведение единой патриотической работы в Сахалинской области.

Главный этап проведения акции – автомотопробег - стартует 4 мая 2018 года с площади Славы г. Южно-Сахалинска после торжественного митинга, открытия «Вахты Памяти» и церемонии возложения цветов к Вечному огню. О точном времени начала и этапов проведения акции будет сообщено дополнительно.

В автомотопробеге запланировано участие более 60 человек и 15 единиц техники.

Участники автомотопробега в течение двух дней организованной колонной проследуют по маршруту: Южно-Сахалинск – Долинск – Взморье – Ильинский – Томари – Холмск – Невельск – Анива – Корсаков - Южно-Сахалинск, делая остановки в населенных пунктах по пути следования, проводя митинги и встречи с населением, организуя возложение цветов и венков к памятникам героям-освободителям.

- Мы гордимся тем, что акция «Звезда Победы» в нашем регионе стала ежегодной. Каждый раз мы стараемся проводить ее по-новому – меняя маршрут прохождения автомотопробегов и охватывая тем самым мероприятиями акции всё большее количество муниципальных образований, на территории которых в годы войны велись боевые действия, привлекая внимание новых участников. Однако, меняясь организационно, мы всегда, из года в год, неизменным оставляем само назначение данного проекта - «Звезда Победы» - наша общая искренняя благодарность ветеранам, «детям войны», наша память о военном прошлом сахалинской земли и посыл молодым сахалинцам и курильчанам — быть патриотом, любить свою Родину, ее историю, ценить каждый новый день жизни, право на которую в годы войны отстояли солдаты и труженики тыла, - рассказывает заместитель председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов.

В ближайших планах участников акции – проведение рабочих встреч и консультаций с главами муниципальных образований, на территории которых пройдет акция, решение организационных вопросов, отработка программы проведения мероприятий.