Застройщиков «Аква-сити» в Южно-Сахалинске обязали убрать грязь с дороги

Застройщики получили предостережение, с тем чтобы незамедлительно свести к минимуму вынос грязи в районе комплекса «Федоровка» в Южно-Сахалинске на проезжую часть.

От горожан регулярно поступают жалобы о том, что проезжая часть на улице Ленина в этом районе загрязнена. Проверка показала, что землю выносят с временного подъездного пути к строящимся объектам. Этим отрезком дороги активно пользуются грузовые автомобили, доставляющие необходимые материалы к ведущимся здесь стройкам, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Администрация областного центра в этом году планирует провести полноценное строительство этого участка с асфальтированием. Он станет частью улицы Фархутдинова. В ближайшее время здесь появится крупный спортивный комплекс «Аква-сити», к нему потребуются подъездные пути. Однако сейчас содержать этот участок и проводить отсыпку за счет городского бюджета власти считают нецелесообразным, так как пока его используют только строительные организации и дорогой он не является.

Сегодня здесь работают три подрядные организации. ООО «Концепт групп» ведет строительство автоцентра, ООО «Аллея» - торгово-развлекательного комплекса, а ООО «Масстрой» - водно-спортивного комплекса. При этом стройки оборудованы мойками для колес, но они установлены непосредственно на выездах с объектов, а чтобы добраться до улице Ленина, грузовики едут по грунтовой дороге, вынося грязь на улицу.

Застройщикам, так как они все используют грунтовый участок по улице Фархутдинова, администрация предложила объединиться и либо отсыпать его либо установить мойку непосредственно на выезде с улице Ленина для для мытья колес грузовой техники. Однако строительные организации не предприняли никаких мер.

В связи с бездействием им выписали предостережения о незамедлительной ликвидации выноса грязи. В случае, если в течение суток требования не исполнят, протокол направят в административную комиссию Южно-Сахалинска. За такое нарушение могут назначить штраф до 50 тысяч рублей, а в случае повторного невыполнения требований - до 300 тысяч.

- Такое отношение - это неуважение к городу, к его жителям, но, прежде всего, это неуважение застройщиков к самим себе. Со своей стороны мы будем применять жесткие меры воздействия, - заявил советник мэра по вопросам строительства Виктор Варламов на повторной встрече с застройщиками.