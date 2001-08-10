На Сахалине обсудили нарушения правил пограничного режима и рыболовства

На Сахалине провели совещание, на котором главной темой обсуждения стали нарушения правил пограничного режима и рыболовства в 2017 году. На собрании присутствовали руководители рыбопромысловых компаний области, которые допустили наибольшее количество таких правонарушений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

На эту тему сотрудники пограничного управления разъяснили нормы действующего законодательства, права и обязанности обеих сторон, критерии ответственности должностных и юридических лиц.

На встрече подняли проблемные вопросы, которые обсудили в форме открытого диалога. Особое внимание собравшихся уделили использованию маломерных плавательных средств в темное время суток. Такие суда доставляют уловов водных биологических ресурсов в свежем и охлажденном виде на берег для переработки. Специалисты разъяснили, что использование маломерных плавательных средств в темное время суток возможно только при их оснащении техническими средствами контроля. Такой вопрос оказался актуален в связи с предстоящим открытием навигации маломерных плавательных средств. Открытие состоится 15 апреля 2018 года.

Также поднимался вопрос о привлечении рыбаков к административной ответственности за «незначительные» нарушения, например некорректное заполнение промысловой документации. В данном случае разъяснили, что должностные лица пограничного управления всегда объективно оценивают обстоятельства нарушений. Согласно статье 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностные лица Пограничного управления применяют такую меру административного наказания как «предупреждение».