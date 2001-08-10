В Южно-Сахалинске прошло заседание общественного совета партпроекта «Единой России» «Старшее поколение»

В Южно-Сахалинске состоялось первое в этом году расширенное заседание общественного совета партпроекта «Единой России» «Старшее поколение».

На мероприятии с участием общественных активистов, представителей областных министерств здравоохранения и социальной защиты рассматривались итоги реализации партпроекта в 2017 году и обсуждались планы на будущее, сообщили ТИА «Острова» в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Сегодня в Сахалинской области насчитывается около 30 % граждан пожилого возраста от всей численности населения. Причем это цифра растет так как увеличивается продолжительность жизни. Сегодня она в среднем составляет в области 68,3 года, что меньше общероссийского уровня – 70,2 года. Президент России поставил задачу к 2030 году повысить этот показатель до 80 и более лет.

Поэтому партпроект совместно с органами власти и общественности старается повысить качество жизни этих людей через вовлечение их в культурные, образовательные и спортивные события. Постепенно к этому движению, распространившемуся на юге Сахалина, присоединяются более отдаленные от областного центра районы.

- В Сахалинской области много делается хорошего для людей старшего возраста, - сказала региональный куратор партпроекта, Секретарь Южно-Сахалинского Местного отделения Партии Елена Столярова. – Например, ликвидирована очередь в дома инвалидов и психо -неврологические диспансеры. Таким образом, наш регион находится в десятке лучших в стране по обеспечению местами в таких социальных учреждениях. Кроме того, в этом году вступил в строй новый реабилитационный центр, самый крупный и продвинутый по медицинскому оборудованию на российском Дальнем Востоке. Также по бесплатному лекарственному обеспечению Сахалин и Курилы занимают 2-ое место в России после Москвы. Идет подготовка специалистов гериатрической службы, которые будут работать в поликлиниках.

Активно проводятся различные спортивные спартакиады и фестивали. В областном центре были открыты новые спортивные площадки, где бесплатно занимается более 200 пенсионеров. Сейчас ведутся переговоры о создании еще одного спортзала так как желающих улучшить свою физическую форму очень много.

Сахалинская команда с успехом выступила на всероссийской спартакиаде пенсионеров в Пензе в прошлом году. В ее состав вошли участники проекта «Единой России» «Старшее поколение». Сахалинцы заняли 16 место в общекомандном зачете и опередили все регионы Дальнего Востока. Всего в соревнованиях было представлено 77 субъектов Федерации. Наша землячка Любовь Предеина заняла 2 место по пулевой стрельбе. Сейчас идет подготовка к новым турнирам областного и всероссийского уровня.

Сахалинская область - единственный регион России, где пенсионеры занимаются робототехникой. Причем бесплатно. Победители сахалинских соревнований в 2017 году приняли участие в VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров (Санкт-Петербург).

Благодаря «Единой России» в Южно-Сахалинске для пенсионеров в марте открылся новый кабинет компьютерной грамотности, которому партийцы подарили компьютер и ноутбуки.

Специалисты говорили о доступности медицинской помощи, льготном лекарственном обеспечении, социальном обслуживании и новых мерах поддержки людей старшего возраста, существующих в нашей области.

Присутствующим рассказали о работе нескольких университетов для людей старшего возраста, где обучают пенсионеров работе на компьютере, английскому языку, занимаются творчеством, читают лекции по здоровому образу жизни, психологии, основам права и т.д.

Кроме того, в регионе начинает действовать проект «Серебряное волонтерство», в рамках которого пенсионеры будут привлечены к волонтерской работе в социальных учреждениях, что наполнит их жизнь смыслом.

В рамках партпроекта планируется продолжить проведение спортивных, культурных и образовательных мероприятий, цель которых – сделать жизнь представителей старшего возраста более насыщенной и продлить таким образом их активное долголетие и здоровье.

Елена Столярова пообещала не останавливаться на достигнутом. По итогам заседания рекомендации партпроекта будут направлены в правительство Сахалинской области для использования в работе.