В детских садах и школах Южно-Сахалинска проводят противопаводковые мероприятия
В детских садах и школах Южно-Сахалинска, расположенных в районах возможного скопления талых вод, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение подтопления территорий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.
Они включают в себя своевременные ворошение и вывоз снега, прокладку водоотводных канав и др. Тем не менее на территории городского округа есть ряд учреждений, которые ежегодно подвергаются риску подтопления. Как рассказали в департаменте образования администрации города, на такие, возникающие сезонно случаи у обслуживающей детские сады и школы организации ЭХОСУО есть все необходимое оборудование.
При возникновении подтоплений помещений, как правило, это подвалы, реагируют незамедлительно. Обслуживающая организация оперативно привозит специальные насосы, вода откачивается и ведется постоянный контроль за развитием ситуации. Все это плановая работа по содержанию зданий учебных заведений. Нынешняя зима была снежной, поэтому в каждом учреждении разработан план мероприятий по ликвидации возможных подтоплений, уточнили в департаменте образования.
Что касается сообщений в СМИ о подтоплении подвала лицея № 1, то сейчас вся вода откачана, помещения сухие. Сегодня здесь проходит очередной этап областного конкурса «Учитель года-2018», поэтому все занятия по расписанию планово были отменены. Для некоторых классов по нескольку открытых уроков дали конкурсанты, для остальных ребят организован неаудиторный учебный день самоподготовки.
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