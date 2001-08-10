Фонд «Родные Острова» подписал договоры с победителями грантового конкурса

В литературно – художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» состоялось подписание договоров с победителями грантового конкурса регионального фонда «Родные Острова». Об этом ТИА «Острова» сообщили в фонде.

Игорь Янчук, член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова», приоткрывает завесу тайны и рассказывает, как выбирали победителей.

- Споры были жаркие. Часть проектов, которые нам понравились, нуждались в серьезной доработке. Это была объективная их оценка. Именно поэтому мы и решили реализовать грантовую программу. Чтобы дать новый импульс НКО региона, которые реализуют социальные проекты. Поэтому, проекты запомнили. Рекомендовали доработать юридическую сторону, и когда мы продолжим программу, ждем их снова.

Победителями первой грантовой программы регионального фонда «Родные Острова» стали 13 проектов из 9 населенных пунктов Сахалинской области. Среди них детские спортивные школы, библиотеки, школы и детские сады. «Родные Острова», немногие из грантодателей региона, дали возможность участвовать в программе физическим лицам, а не только организациям. И 4 победителя – активные Островитяне, которые реализуют свои идеи.

Для Екатерины Сайгушкиной участие в грантовой программе фонда стало дебютом. Свой проект она разрабатывала 3 года.

- Проект будет реализован для детей от 3 – 12 лет, чтобы весь город смог его попробовать, - уточняет мастер.

Двое победителей - Невельчане. В средней общеобразовательной школы №3 уже совсем скоро появится пресс-центр, второй проект, «Дети одного солнца» посвящен адаптивному спорту. Руководитель ДЮСШ г. Невельска Александр Бадышканов рассказывает, как важно расширение и укрепление материально-технического оснащения для занятия детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Наша задача, в первую очередь, с помощью физической культуры и спорта вовлечение ребят, их адаптация и социализация, - добавляет он.

Первый проект, который будет реализован в рамках грантовой программы фонда - «Зеленые дела на лист календаря» Сахалинской некоммерческой организации «Экологический центр «Родник». Проект стартует 20 апреля детским экологическим фестивалем «Зеленый калейдоскоп – 2018».