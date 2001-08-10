В школе№8 Южно-Сахалинска разлили бром

Нештатная ситуация произошла в кабинете химии средней школы № 8 областного центра утром 13 апреля. Учитель химии разбила пробирку с бромом в лаборантской. Работники образовательного учреждения немедленно организовали эвакуацию учащихся и сообщили о происшествии в экстренные службы. К месту выехали спасатели дежурной смены и подразделения по работе аварийными химически-опасными веществами Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова.

Как рассказали ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, к моменту прибытия спасателей эвакуация практически завершилась – здание школы покинули все находившиеся в ней люди. Учитель химии сообщила старшему группы, что между кабинетом и лаборантской на линолеум пролито около 20 мл брома. Надев дыхательные аппараты и взяв в медицинском пункте нашатырный спирт, который требуется для нейтрализации брома, спасатели отправились на разведку.

Осмотр места разлива показал, что опасная жидкость попала на линолеум, поверхность которого была с трещинами и бром просочился ниже – при подъёме полотна напольного покрытия было заметно, что он парит от досок. Спасатели удалили около двух квадратных метров линолеума с уже нейтрализованным бромом и повторили операцию по нейтрализации летучего вещества, которое впитался в древесину. После нейтрализации во всём здании были открыты окна, что после завершения проветривания позволит полностью исключить любую возможность нанесения вреда здоровью.

«Могу отметить уверенные и абсолютно правильные действия администрации и работников школы. Сразу после происшествия была организована полная эвакуация людей из здания и сделано своевременное сообщение о событии в дежурные службы. Встретившие нас директор школы и учитель химии чётко обозначили место, состав и объём разлитой жидкости, поэтому мы сумели ликвидировать последствия в короткие сроки» - рассказал начальник подразделения по работе с АХОВ Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова Вячеслав Сафонов.

Различные происшествия в местах с массовым пребыванием людей могут случиться в любое время. Поэтому наряду с работой по предотвращению подобных событий, руководителям организаций следует особое внимание обратить на готовность персонала к действиям в случае каких-либо происшествий. Случай в южно-сахалинской школе показывает, что грамотные и своевременные действия работников позволили не допустить вреда для здоровья находившихся в здании людей.