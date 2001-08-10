В Южно-Сахалинске пройдут субботники
В Южно-Сахалинске со следующей недели стартует месячник по благоустройству территорий. В рамках большой городской уборки запланированы санитарные пятницы и два субботника: Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» и традиционный общегородской субботник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» пройдет 21 апреля. Южносахалинцев приглашают принять участие в уборке территории городского парка, скверов и парковых зон, а также прибрежных территорий.
Общегородской субботник запланирован на 28 апреля. В этот день всем желающим принять участие в уборке предоставят инвентарь (лопаты, метлы, перчатки, мешки для сбора мусора), а полигон ТБО будет принимать мусор бесплатно (21 апреля въезд на полигон также свободный).
Для более продуктивной и слаженной организации работ в дни субботников и в период месячника благоустройства представители предприятий, учреждений, компаний могут обратиться в управление мониторинга городского хозяйства, чтобы за ними закрепили определенную территорию. Телефон для записи 300-461 (доб. от 1 до 10). Здесь же можно оставить предварительную заявку для пропуска на полигон ТБО в дни санитарных пятниц.
Кроме того, в период месячника благоустройства, который продлится с 16 апреля по 20 мая, каждый желающий горожанин в любое удобное для него время сможет взять в своей управляющей организации необходимый инвентарь и присоединиться к общегородской уборке.
В санитарные пятницы еженедельно во второй половине дня руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и владельцам частных домов рекомендовано проводить работы по рыхлению снега и санитарной очистке прилегающих территорий.
К уборке после зимнего периода приступают все городские службы. В задачах МБУ «Управление мониторинга городского хозяйства», МБУ «Зеленый город» и МКП «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова» - провести работы по очистке скверов, улиц, тротуаров, ливневых колодцев, прилотковых частей дорог и внутриквартальных проездов от снега, льда и мусора. Управляющим компаниям необходимо организовать уборку придомовых и внутриквартальных территорий в границах жилых кварталов, детских и спортивных площадок. Благоустройство ведомственных спортивных кортов и площадок обеспечит МБУ «Спортивный город».
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