Имя лучшего педагога островного региона назовут 17 апреля
Участников конкурса «Учитель года Сахалинской области-2018» сегодня чествовали в правительстве островного края. Торжественный прием для педагогов провел губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ваппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Конкурс за звание лучшего учителя проходит в регионе уже в 28-й раз. В этом году в борьбу вступили 29 педагогов из 15 районов области.
- Вы уже прошли большой путь, затратили много сил. Не исключено, что у вас появились интересные идеи, которые только предстоит воплотить в жизнь. Уверен, у вас все получится, ведь вы – лучшие! Поэтому дерзайте, смело осваивайте новые рубежи вашей замечательной и столь необходимой государству и обществу профессии. А мы вам обязательно поможем, - со словами приветствия к учителям обратился губернатор области Олег Кожемяко.
Особый акцент, подчеркнул глава региона, областные власти делают на повышении материального вознаграждения учителей. В области созданы условия для привлечения молодых специалистов, предусмотрены солидные подъемные и возможность получения арендного жилья. В 2017 году в образовательные учреждения островного края трудоустроилось 175 молодых специалистов. Это на 22 человека больше, чем в 2016 году.
Сегодня в образовательных учреждениях островного региона трудятся около 10 тысяч человек. Треть представителей сообщества имеет высшую или первую квалификационную категорию. Каждый пятый - молодой педагог в возрасте до 35 лет. Завершая встречу с финалистами конкурса «Учитель года», губернатор вручил каждому памятные подарки с символикой Российской Федерации. Впереди у конкурсантов еще пять дней профессиональных состязаний. Лучший сахалинский учитель представит область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» осенью текущего года.
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