Около трехсот южносахалинцев с начала года воспользовались выездными консультациями по электронным услугам

На предприятиях областного центра проходят выездные консультации специалистов аналитической службы администрации Южно-Сахалинска по существующим государственным и муниципальным электронным услугам. С начала года проведено уже 6 встреч в подобном формате. В островной столице также продолжает действовать телефон автоматической справочной службы по электронным услугам - 300-690. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Всего услугами консультаций без отрыва от производства воспользовались свыше 300 человек, из них 200 получили практическую помощь в первичной регистрации на портале Госуслуг и по восстановлению учетных записей.

На сегодняшний день администрация Южно-Сахалинска предоставляет 29 государственных и муниципальных услуг в электронном виде, которые можно получить, имея подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, в том числе заказать архивную справку, архивную выписку и архивную копию документов при выходе на пенсию без лишних хлопот. Спросом у родителей дошкольников и школьников пользуются сервисы по предоставлению информации о творческих объединениях, кружках, действующих в учреждениях культуры, расположенных в островной столице.

Выездная встреча в МУП «ЖЭУ-10» вызвала интерес сотрудников предприятия. После озвученной обзорной информации о преимуществах и нюансах получения услуг в электронном виде многие не упустили шанса воспользоваться практической помощью зарегистрироваться на портале Госуслуг.

На следующей неделе специалисты вернутся на предприятие, чтобы принять документы у тех, кто в силу производственной занятости на смог оформить их на первой встрече.

Заявки на проведение таких тематических приемов принимаются в рабочие часы по телефонам: 300-810, 300-806, доб. 3.