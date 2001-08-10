Александр Лукашенко прилетит на Сахалин для участия в открытии современной молочно-товарной фермы
Александр Лукашенко прилетит на Сахалин, чтобы участвовать в открытии современной молочно-товарной фермы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
О готовящемся в этом году визите на в российский регион президента Республики Беларусь сообщил губернатор Олег Кожемяко. Сегодня он провел пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов в рамках проходящего в эти дни в Южно-Сахалинске Первого международного медиафорума российских островов.
Возводимая в селе Раздольном Корсаковского района молочно-товарная ферма – совместный проект России и Беларуси, напомнил глава островного региона. В прошлом году его положительно оценили главы двух государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. При возведении животноводческого комплекса за основу взят лучший белорусский опыт. В частности, это, технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения.
На новом предприятии будет содержаться тысяча голов основного стада. Сейчас завершено строительство всех зданий, среди которых 3 коровника и 3 телятника, а также 8 сенажно-силосных траншей. Приобретено и смонтировано оборудование на доильно-молочном блоке. Установлены шторы и световентиляционные коньки на коровниках, которые обеспечат оптимальный микроклимат в помещениях, что важно для высокой продуктивности скота. Ферма имеет собственные дизельную установку, котельную и станцию водоподготовки. В перспективе появится здесь и цех по переработке молока и выпуску кисломолочной продукции.
Для работников комплекса построен агрогородок из 50 одноэтажных благоустроенных домов, начато его заселение.
- Готовность предприятия к запуску в работу сегодня оцениваем на 80 процентов. Рассчитываем завершить все работы уже к августу, чтобы поставить сюда первую партию скота и официально открыть комплекс. Участником яркого события, как ожидается, станет Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Думаю, ему будет интересно поближе познакомиться с нашим регионом, чтобы оценить перспективы сотрудничества, - отметил Олег Кожемяко. - В этом отношении уже проделана большая работа – только за период с 2015 по 2017 годы двусторонний внешнеторговый оборот между Сахалинской областью и Республикой Беларусь увеличился в 2,5 раза. И такую положительную тенденцию мы намерены закрепить. Будем расширять взаимодействие с нашими белорусскими партнерами в аграрной и строительной отрасли, сотрудничать в вопросах подготовки кадров и поставок из этой страны уже доказавшей свою эффективность техники.
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