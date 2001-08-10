Олег Кожемяко: «Сахалинские реки должны быть свободны от рыбоучетных заграждений»

Сахалинские реки необходимо освободить от рыбоучетных заграждений. Такое заявление на пресс-конференции в рамках медиафорума российских островов сделал глава островного региона Олег Кожемяко, отвечая на вопрос одного из журналистов по данной теме. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

- Моя позиция, как и в целом позиция правительства региона, однозначна – РУЗов или рыбоучетных заграждений на сахалинских реках быть не должно. Будем добиваться того, чтобы областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, решения которой утверждает Сахалино-Курильское управление Росыболовства, учитывала это мнение, - сказал губернатор.

Он напомнил, что лососевая путина прошлого года стала провальной. В этой связи власти региона кардинально изменяют подход к организации промысла и искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей. Одно из предложений – отказаться от использования РУЗов.

- Для восстановления популяции необходим комплекс мер. Для снижения промысловой нагрузки решено уменьшить количество ставных неводов, сейчас их под тысячу, это очень много. Сократится также длина орудий лова. Сейчас поступают дополнительные предложения от ассоциаций рыбопромышленников, которые направлены на сохранение запасов лосося, будем их отстаивать. Думаю, в этом году надо начинать наводить порядок в этих вопросах, делать так, чтобы рыба снова вернулась к берегам Сахалина. Для нас очень важна поддержка экологов и жителей по данной проблематике. Потому что это влияет на те решения, которые принимает областная комиссия по регулированию добычи тихоокеанских лососей, - резюмировал Олег Кожемяко.