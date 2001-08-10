В Южно-Сахалинске проверяют отремонтированные в прошлом году фасады домов

Департамент городского хозяйства проводит мониторинг технического состояния фасадов домов, где ремонтные работы велись в осенне-зимний период прошлого года. Это порядка 30 домов. По ряду адресов инспекцию сегодня провел мэр города Сергей Надсадин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Всего в 2017 году в Южно-Сахалинске при участии администрации города и НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» были отремонтированы фасады 140 домов. Напомним, к ремонту подходили комплексно: проводился ремонт и герметизация межпанельных швов, отмостки и входных групп, замена окон в подъездах, окрашивание фасадов и балконов, в некоторых домах производился ремонт крыши, утепление торцевых стен. Поэтому мэр Сергей Надсадин давал поручение строго контролировать качество выполнения работ на всех этапах. Как доложил мэру заместитель начальника департамента городского хозяйства Евгений Золотов, в ходе мониторинга фиксируются дефекты, выявленные после прохождения зимы, осматривается прилегающая территория на наличие строительного мусора. Все нарушения вносятся в акт, затем будет проведена претензионная работа с подрядными организациями и управляющими компаниями, которые выступали заказчиками работ. Нарушения будут устранены в рамках гарантийных обязательств.

Комиссия осмотрела состояние отремонтированных фасадов домов на Коммунистическом проспекте, проспекте Победы по улице Амурской и Сахалинской.

На домах по Коммунистическому проспекту применялась фактурная краска, она позволяет выравнять поверхность и скрыть неровности стен, которые характерны для домов этого района. Краска водоотталкивающая на силиконовой основе и паропроницаемая. Еще из плюсов — краска наносится не кистью, а шпателем, затем придается фактура, что значительно ускоряет процесс, поэтому в среднем на покраску дома уходит до 7 дней. Каких либо жалоб от жителей не поступало. Основные претензии к подрядчику — на торцевых стенах местами имеются разводы, есть дефекты отмостки, на прилегающей территории не убран строительный мусор. Все замечания будут устранены. На первых этажах домов по пр. Победы была смонтирована навесная фасадная система с утеплением, на стенах использовалась краска и декоративные элементы, утепление торцевых стен. Есть небольшие недочеты, которые подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств за свой счет.

Явные дефекты выявлены на фасаде дома №94 по ул. Амурской. Штукатурка частично отошла на торцевых стенах, которые предварительно были утеплены. Здесь заказчиком работ выступал Фонд капитального ремонта. Как сообщил начальник отдела контроля ремонтно-строительных работ Фонда капитального ремонта Александр О, аналогичная ситуация наблюдается и на доме №100 по ул. Сахалинской. Сейчас используемые материалы проходят лабораторную экспертизу, ведется претензионная работа с подрядчиком.

Мэр Сергей Надсадин обратил внимание подрядчиков на то, что необходимо восстановить благоустройство прилегающих к домам территорий, которое было нарушено в ходе ремонта. Это кается восстановления декоративных заборчиков, палисадников, клумб, газонов, кустов которые были повреждены тяжелой техникой или мешали установке строительных лесов.

Отдельно Сергей Надсадин поручил проработать вопрос с наличием на фасадах всевозможных проводов и кабелей, которые отнюдь не украшают жилые дома. С этой просьбой к нему обратились как раз жители дома Амурская,94, где по фасаду проходят несколько кабелей, размещение которых с жильцами никто не согласовывал. Также будет продолжен поиск компромиссного решения с собственниками квартир, которые при ремонте запрещают приводить свои балконы в единую цветовую гамму с фасадом.

Подводя итоги объезда, мэр Сергей Надсадин отметил, что материалы, которые применялись при ремонте фасадов, в целом хорошо себя зарекомендовали и будут применяться дальше. Уже идет работа по подготовке конкурсных процедур для выбора подрядчиков по ремонту 28 фасадов и 16 кровель. Работы должны быть завершены до 1 сентября.