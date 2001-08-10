Безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо может привлечь японских инвесторов
Безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо привлечет на российский остров японских инвесторов. Об этом губернатор островного региона сообщил журналистам на состоявшейся пресс-конференции в рамках международного медиафорума.
- Мы работаем над тем, чтобы наладить безвизовое сообщение с Хоккайдо. Думаю, более половины пути уже пройдено, - сказал глава области, отвечая на вопрос о сотрудничестве с японской стороной. - Конечно, многое будет зависеть от переговоров Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые пройдут в мае. С учетом этих шагов, думаю, японский бизнес все активнее будет втягиваться в орбиту экономических проектов сахалинского региона.
Сегодня основной объем японских инвестиций на Сахалине приходится на нефтегазовую сферу. В последнее время иностранные партнеры также активно вкладывают средства в туристические проекты на острове, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области.
Например, в Южно-Сахалинске российско-японская компания «Хонока Сахалин» – резидент территории опережающего развития «Горный воздух» строит большой бальнеологический комплекс. Он будет располагать всем необходимым для семейного отдыха. На площади 7400 квадратных метров разместятся бассейны, массажные салоны, зоны отдыха, японский сад, детские игровые комнаты и ресторан. Посетителям предложат различные косметологические процедуры, а также услуги SPA. В ресторане, к примеру, будут работать квалифицированные повара из Японии, которые сейчас изучают русский язык. Подобные комплексы в настоящее время работают в Токио и Саппоро, где пользуются большой популярностью.
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