Сергей Надсадин встретился с генконсулом Республики Кореи во Владивостоке

Сегодня в администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча Сергея Надсадина с генеральным консулом Республики Кореи во Владивостоке Ли Сок Пэ. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах усовершенствования работы общественного транспорта города, строительства, а также расширения культурных отношений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Обращаясь к гостю с приветственным словом, Сергей Надсадин отметил, что муниципалитет открыт для диалога и на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Республикой Кореей. Так, 15 лет назад между Южно-Сахалинском и Ансаном было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве, а в 2011 году города стали побратимами. В Южно-Сахалинске успешно ведут свой бизнес корейские предприниматели, сегодня они работают во многих сферах городской экономики. С каждым годом все больше развиваются и крепнут гуманитарные связи между областным центром и Республикой Кореей. Культура, традиции и даже национальная кухня Страны утренней свежести прочно интегрированы в повседневную жизнь горожан.

Поблагодарив Сергея Надсадина за встречу, Ли Сок Пэ адресовал немало теплых слов Южно-Сахалинску. Это его второй визит в столицу Сахалинской области. Он отметил ряд позитивных изменений, которые произошли в городе:

- Мне очень нравится ваш парк. Это удивительное место! Отрадно, что со временем он только хорошеет. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Южно-Сахалинском и всей Сахалинской областью во многих сферах. Также планируем расширять культурные связи. Уже есть идеи по проведению крупных мероприятий, например фестивалей. Кроме того, можно было бы рассмотреть возможность взаимодействия по вопросам внедрения корейских технологий в различных сферах городской экономии.

Сергей Надсадин поддержал предложения о сотрудничестве, отметив, что сегодня Южно-Сахалинск готов активно взаимодействовать с международными партнерами. В городе совершенствуется работа с инвесторами, для этого создаются все условия - от формирования нормативно-правовой базы до оказания содействия со стороны муниципалитета в решении вопросов, связанных с созданием необходимой инфраструктуры. Особенно это будет актуально для возможного сотрудничества с корейскими организациями, реализующими проекты массового жилищного строительства.

В протокол сегодняшней встречи был внесен ряд пунктов о развитии двусторонних отношений. В частности, Сергей Надсадин дал поручение профильным структурам мэрии проработать вопрос встречи в администрации города представителей корейских компаний, работающих в Южно-Сахалинске.