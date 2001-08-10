В Южно-Сахалинске пройдет собрание жителей по вопросам инициативного бюджетирования

Сегодня, 16 апреля, в областном центре состоится третье собрание жителей по инициативному бюджетированию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мероприятие пройдет в 18.00 в зале Восточной гимназии (ул. Южно-Сахалинская, 22). Приглашаются все горожане, которые хотят представить свои проекты по развитию города либо поддержать инициативы земляков.

На сегодняшнем собрании также можно повторно представить проекты, которые не получили должного количество голосов для победы на предшествующих мероприятиях. Проекты принимаются в любом виде: от оформленных докладов с макетами до устных сообщений - главное, чтобы в ходе выступления была озвучена основная идея, которую поддержит большинство.

Регистрация участников собрания начнется заблаговременно, в 17.30. Посмотреть график встреч можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.