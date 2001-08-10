Следующий Медиафорум пройдет на Курилах
Следующий международный Медиафорум планируется провести на Курилах. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в ходе торжественной церемонии закрытия Первого Медиафорума российских островов, который завершился 13 апреля в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе проекта.
— Журналистские форумы прокатятся волной по стране, дойдут до Калининграда. Это хорошая практика, которая зарождается на Сахалине. Такие площадки нужны и важны. Нам важно смотреть, как развиваются другие регионы, перенимать опыт. Следующий Медиафорум мы планируем провести на Курилах, предположительно, в июле 2019 года, — отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Напомним, что первый международный Медиафорум прошел 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. В форуме приняли участие более 800 человек, среди них — СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
В состав организационного комитета первого международного Медиафорума российских островов вошли правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператором форума выступил — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
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