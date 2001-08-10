В Южно-Сахалинске работают над повышением популярности технического творчества среди дошкольников и школьников
В департаменте образования Южно-Сахалинска прошла встреча директора по развитию Российской ассоциации образовательной робототехники (РАОР, г. Москва) Сергея Волченко с представителями актива городского движения преподавателей робототехники в детских садах и школах.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, РАОР выступает инициатором престижных всероссийских соревнований ИКаР («Инженерные кадры России»), в которых участвовали и южносахалинцы.
На встрече присутствовали также представители компании «Эксон» и сотрудники СахГУ, реализующие партнерский грантовый проект по продвижению технического творчества в островном регионе.
Как рассказала начальник департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, в ходе обсуждения была достигнута договоренность о сотрудничестве с ассоциацией в части обучения педагогов-дошкольников в области робототехники. Кроме того, стоит задача при методической поддержке и практической помощи более опытных наставников из столицы вовлечь все школы города к организации секций по робототехнике.
- Сейчас мы завершаем мониторинг существующей потребности в школах и детских садах, анализируем имеющуюся базу для занятий, выбираем приемлемые для детей и педагогов варианты. Наша цель весьма амбициозна: чтобы наши учащиеся смогли серьезно заявить о себе на общероссийском уровне, а после получения профильного образования вернуться в областной центр на производства, - отметила Анастасия Киктева.
Обсудили в ходе встречи и трудности при реализации проектов по внедрению в бюджетных учреждениях кружков по робототехнике. Одна из них - высокая стоимость оборудования, которую многие школы называют сдерживающим фактором. В настоящее время действует серия грантовых проектов, которые смогут помочь решить эту проблему. Кроме того, в ассоциации есть свой опыт по подбору бюджетных пакетов.
Сергей Волченко высоко оценил потенциал городской системы образования Южно-Сахалинска и подчеркнул, что современные тенденции диктуют необходимость формировать интерес к техническому творчеству у ребенка уже с 3 лет, задача родителей и наставников - создать условия и поддержать детскую любознательность.
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