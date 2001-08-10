Кинотеатр на колесах появится на Сахалине

Передвижной мобильный кинотеатр ГАУК «Кинодосуговое объединение» 20 апреля отправится в первый в этом году рейс по дорогам Сахалина. До 2 мая киномобиль будет работать в шести населенных пунктах: с. Онор, с. Победино, п. Вахрушево, с. Новое, г. Макаров и г. Корсаков. В сёлах Онор и Победино киномобиль окажется впервые.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГАУК «Кинодосуговое объединение», в расписании кинотеатра фильмы, недавно бывшие и ещё идущие в прокате. Зрители смогут увидеть в кино «Тихоокеанский рубеж-2», «Гоголь. Вий», «Первому игроку приготовится», мультипликационную программу «Мульт в кино. Выпуск № 73» и другие картины. Поедет в районы и новинка проката, российская спортивная драма «Тренер» с Данилой Козловским в главной роли.

Киномобиль представляет собой прицеп грузового автомобиля, который трансформируется при приезде в пункт назначения в полноценный кинотеатральный зал, который рассчитан на 67 посадочных мест. Кинозал оснащён современным кинооборудованием ничем не уступающим оснастке большинства кинотеатров мира. В России это единственный передвижной кинотеатр такого рода, который был разработан специально по заказу ГАУК «Кинодосуговое объединение».

Заместитель директора ГАУК «Кинодосуговое объединение» Владимир Киселев рассказал о том, как проходят поездки: «Интерес наш приезд вызывает всегда немалый. Сразу города и поселки оживляются. Пусть даже в кино идут не все. Но сам факт, что это возможно, что ты здесь, не уезжая, можешь увидеть те же фильмы, что и «продвинутые» горожане – это очень людям нравится».

В течение 2017 года, с марта по декабрь в киномобиле состоялось 303 сеанса в 13 населенных пунктах юга Сахалина. В кино пришли 8 858 зрителей.